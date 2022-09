Futsal femminile, open day del Real Arangea: “evento aperto a tutte le ragazze che vogliono iscriversi”

7 Settembre 2022 21:34

Con l’open day in programma domenica 18 settembre, l’obiettivo è quello di promuovere e fare conoscere ancora di più il movimento femminile di calcio a 5, esaltando lo sport come inclusione ed integrazione sociale

“Per dare una spinta ad un movimento in crescita, la Società Fighters Real Arangea apre le porte dello Sporting Club Bocale per il primo open day giallo nero. L’evento, che si terrà domenica 18 settembre alle ore 17:00, è aperto sia alle calcettiste interessate all’attività della prima squadra che affronterà per il secondo anno consecutivo il campionato di Federazione (Serie C) che a tutte le ragazze dai 10 anni in su, interessate ad entrare nel mondo del futsal. Entra a far parte della famiglia giallonera”.

E’ quanto si legge nella nota della Società Fighters Real Arangea, di futsal femminile. Con l’open day in programma domenica 18 settembre, l’obiettivo è quello di promuovere e fare conoscere ancora di più il movimento femminile di calcio a 5, esaltando lo sport come inclusione ed integrazione sociale. Di seguito la locandina.