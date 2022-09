Fuorigioco Juventus-Salernitana, l’Aia fa chiarezza: “il Var non aveva l’immagine di Candreva”

12 Settembre 2022 17:32

L’Aia interviene a fare chiarezza sul fuorigioco fischiato a Bonucci nel finale di Juventus-Salernitana: il Var non aveva a disposizione l’immagine che comprendeva anche Candreva

Dopo un finale di partita infuocato, anche il day after di Juventus-Salernitana è ricco di polemiche. Il fuorigioco fischiato a Bonucci sul 3-2 segnato da Milik a tempo quasi scaduto ha generato un gran polverone, non tanto per la posizione attiva del difensore bianconero, quanto per quella di Candreva che, stando alle immagini mostrate da Sky nel post partita, terrebbe tutti in gioco. Una svista che ha fatto infuriare i bianconeri. L’Aia (Associazione Italiana Arbitri), è intervenuta in prima persona fare chiarezza: l’immagine relativa alla posizione di Candreva non era a disposizione del Var.

L’immagine ‘a campo largo’, comprendente anche Candreva, viene da una “telecamera non a disposizione del Var e pertanto non fruibile dagli arbitri“. L’Aia precisa inoltre “di aver fatto chiarezza sull’episodio“. Secondo quanto si legge su “Repubblica”, gli organi arbitrali precisano che sono state visionate tutte le immagini a disposizione del Var Banti e dell’Avar Meli e che “non è stata riscontrata alcuna corrispondenza con le immagini in questione“.