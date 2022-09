Francesco Praticò nuovo Preside del Liceo “Da Vinci”: gli auguri dei rappresentanti dei genitori

9 Settembre 2022 12:59

“Auguri di buon lavoro al nuovo Dirigente Scolastico Francesco Praticò del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” da parte dei rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio d’Istituto”, così in una nota i genitori “Vinciani” nei confronti del neo Preside

“L’inizio di ogni anno scolastico è sempre un evento importante e significativo nella vita di una comunità, perché la scuola con la famiglia rappresenta il compendio formativo dell’esistenza umana: educazione, studio, crescita e formazione della coscienza civica e sociale dei nostri ragazzi, che saranno i cittadini di domani. Con questa premessa, quale Presidente del Consiglio d’Istituto, unitamente alla componente genitori in seno al Consiglio del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” diamo il nostro saluto al Dirigente Scolastico reggente prof. Francesco Praticò, che ha iniziato dal primo di settembre la sua esperienza come Dirigente Scolastico del nostro Liceo”. Così in una nota i rappresentanti dei genitori (Antonio Farina, Paola Ventura, Alfredo Candela e Giuseppe Cuzzocrea) degli alunni del Liceo “Da Vinci” danno il benvenuto al neo Preside Francesco Praticò.

“A nome di tutti i Genitori “Vinciani”, dunque, il più cordiale benvenuto, con l’augurio di una proficua permanenza nel nostro Istituto come D.S.! Non mancherà certamente, da parte nostra, il desiderio di collaborare e di percorrere insieme un cammino a nostro avviso fondamentale: quello della formazione e della crescita dei ragazzi e da rappresentanti dei Genitori, assicuriamo la massima disponibilità affinché ciascuno, possa contribuire per il raggiungimento del traguardo di una scuola sempre migliore!”, proseguono. “Vorremmo, infine, anche a nome di tantissime famiglie che ci onoriamo di rappresentare, nella nostra qualità in seno al Consiglio di Istituto, esprimere la più sincera gratitudine alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Serafina Corrado“, precisano i genitori nel ringraziare anche la dirigente uscente. “Un ringraziamento dovuto per la collaborazione, la disponibilità, la professionalità e soprattutto per la correttezza e la pervicacia nell’ affermare e testimoniare l’umanità, la professionalità unitamente al rigoroso rispetto delle norme, la continua ricerca del bene comune e per la Sua gestione lungimirante che negli anni ha reso il Liceo Da Vinci un polo culturale di riferimento a livello territoriale e nazionale”, concludono.