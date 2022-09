Elezioni, Forza del Popolo presenta i candidati a Reggio Calabria: “siamo l’unica forza antisistema” | FOTO e INTERVISTA

9 Settembre 2022 14:19

Elezioni, Forza del Popolo corre alla Camera e al Senato in Calabria: il leader è l’avvocato Musso

Questa mattina a Reggio Calabria sono stati presentati i candidati della gruppo politico Forza del Popolo che si ponte in alternativa al Centro/Destra ed al Pd. Forza del Popolo, partito politico nato nell’agosto del 2021, candida, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, autorevoli professionisti, come il Dott. Alessandro Buccieri, medico chirurgo, specialista ambulatoriale dell’ASP di Cosenza, endocrinologo, segretario generale di Mille Medici per la Costituzione, candidato alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale P01 della Regione Calabria e nel collegio uninominale U02 (Cosenza); l’Avv. Claudia Castro, avvocato, giuslavorista, esperta in diritto amministrativo e degli enti locali, membro del collegio difensivo di Mille Avvocati per la Costituzione, candidata alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale della regione Calabria U01 (Corigliano-Rossano); Carlo Fiumanò, artista, fotografo, candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale della regione Calabria U05 (Reggio Calabria).

Completano la squadra per la Camera alcune candidature di servizio. Al Senato della Repubblica, invece, candidata l’Avv. Morena De Luca, avvocato cassazionista, giuslavorista, esperta in diritto europeo ed internazionale, membro del Direttivo di Mille Avvocati per la Costituzione, nel collegio uninominale U01 (Corigliano-Rossano) e capolista nel singolo collegio plurinominale senatoriale calabrese, seguita dal prof. Antonio Gennaro La Rotonda, docente in istituto tecnico superiore, a sua volta candidato nel collegio uninominale U02 (Reggio Calabria). I candidati sono tutti membri della Segreteria Generale di Forza del Popolo, diretta dall’Avv. Lillo Massimiliano Musso, indicato al Viminale come capo politico del partito.

I candidati di Forza del Popolo in Calabria

Senato Plurinominale

Morena De Luca

Gennaro La Rotonda

Senato Uninominale

U01 Corigliano-Rossano: Morena De Luca

U02 Reggio Calabria: Gennaro La Rotonda

Camera Plurinominale

Alessandro Buccieri

Laura Careri

Camera Uninominale

U01 Corigliano-Rossano – Claudia Castro

U02 Cosenza – Alessandro Buccieri

U03 Catanzaro – Laura Careri

U04 Vibo Valentia – Alessandra Filici

U05 Reggio Calabria – Carlo Fiumanò