Formula 1, Verstappen e la Safety Car spengono la marea rossa: Leclerc secondo a Monza | CLASSIFICA

11 Settembre 2022 16:29

Max Verstappen vince il Gp di Monza davanti a Leclerc e Russell, ottimo Sainz (4°) in rimonta: gli ultimi 6 giri chiusi dietro una lenta Safety Car

Una marea rossa con oltre 377.000 tifosi complessivi per tutto il weekend di gara, Monza risponde presente all’arrivo del Mondiale di Formula 1 e si veste con i colori della passione per la Ferrari. Tanta attesa per vedere Charles Leclerc scattare dalla pole position con Max Verstappen 7°, in ballo punti importanti a 350 km/h di velocità massima da poter toccare sul circuito. Si spengono i semafori, Leclerc tiene a barda un arrembante Russell e mantiene la testa della gara, dietro Verstappen infila tutti, uno dopo l’altro, portandosi al secondo posto dopo appena 2 giri.

Dopo una virtual Safety Car per lo stop di Vettel (ultima Monza sfortunata per l’ex Ferrari), Leclerc si ferma ai box e rientra terzo, mentre Verstappen sale in prima posizione. Sainz, intanto, partito dalla 18ª posizione in griglia, si porta al 4° posto dando vita a una rimonta emozionante. Al giro 26° si ferma ai box Verstappen e Leclerc torna in testa. Al 34° giro si scambiano le parti e le posizioni con Leclerc ai box e Verstappen di nuovo davanti.

Verstappen gestisce bene il vantaggio, una Safety Car (Ricciardo out) a 6 giri dalla fine, complice la lentezza dell’intervento sulla pista, spegne le ultime, flebili, chance di Leclerc per poter rimontare. Forse una bandiera rossa avrebbe reso più accattivante il finale. Max Verstappen vince davanti a Charles Leclerc e George Russell, quarto posto per un ottimo Carlos Sainz.

Classifica piloti Formula 1

Max Verstappen 33 Charles Leclerc 219 Sergio Perez 209 George Russell 203 Carlos Sainz 187 Lewis Hamilton 168 Lando Norris 88 Esteban Ocon 66 Fernando Alonso 59 Valtteri Bottas 46 Kevin Magnussen 22 Pierre Gasly 22 Sebastian Vettel 20 Daniel Ricciardo 19 Mick Schumacher 12 Yuki Tsunoda 11 Guanyu Zhou 6 Lance Stroll 5 Alexander Albon 4 Nyck de Vries 2 Nicholas Latifi 0

La classifica Costruttori