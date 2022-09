Firmato protocollo d’intesa fra Servizio EURES Sicilia e Ordine degli Ingegneri di Messina su Job Vacancies EURES per settore ICT

6 Settembre 2022 12:13

Firmato protocollo d’intesa fra Servizio EURES Sicilia e Ordine degli Ingegneri di Messina: servirà a promuovere la diffusione, presso i professionisti iscritti all’Ordine e ai laureandi, delle Job vacancies EURES per il settore ICT – Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione

“Il 15 luglio è stato firmato un Protocollo di Intesa tra il Servizio EURES Sicilia e l’Ordine degli Ingegneri di Messina allo scopo di promuovere la diffusione, presso i professionisti iscritti all’Ordine e ai laureandi, delle Job vacancies EURES per il settore ICT – Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione che, a seguito dell’incremento del trend digitale di quest’ultimo periodo, sta offrendo numerose opportunità lavorative in vari Paesi Europei.

La collaborazione tra il Servizio EURES, erogato dalla Consulente EURES del Servizio XI – Centro per l’Impiego di Messina, e l’Ordine degli Ingegneri di Messina si realizzerà attraverso la diffusione e la pubblicazione delle offerte sui canali istituzionali e social dell’Ordine, lo scambio di informazioni e il supporto fornito dal Servizio EURES ai professionisti del settore che volessero vivere esperienze lavorative all’estero.

Il Line Manager del Servizio Eures Sicilia Dr. Rosario De Luca ricorda che “la rete EURES è una rete di cooperazione europea dei servizi per l’impiego, concepita per facilitare la libera circolazione dei lavoratori all’interno dei 27 Paesi membri dello Spazio Economico Europeo più Norvegia, Liechtenstein, Islanda e Svizzera, disciplinata dal REGOLAMENTO (UE) 2016/589 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 aprile 2016, che dalla sua costituzione opera con impegno per permettere ai cittadini europei di godere delle stesse opportunità, nonostante le barriere linguistiche, le differenze culturali, le sfide burocratiche e le diverse leggi sul lavoro”.

Sono più di 1000 i Consulenti EURES che all’interno dei Servizi Pubblici per l’Impiego e di altri organismi Membri e Partner, svolgono la loro attività ed erogano servizi volti principalmente a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, grazie anche al portale europeo (https://ec.europa.eu/eures) che contiene centinaia di migliaia di offerte di lavoro, informazioni per vivere e lavorare in un altro paese europeo , notizie sui diversi mercati del lavoro e informazioni sul Programma TMS riguardante la possibilità, per i Jobseekers e per gli employers, di usufruire di benefit.

Il Presidente dell’Ordine ing. Santi Trovato e il Direttore Generale dell’Assessorato Regionale al Lavoro ing. Gaetano Sciacca esprimono profonda soddisfazione per l’Accordo in quanto l’ Ordine di Messina è il primo Ordine ad aver avviato tale collaborazione: partenariato che insieme al servizio EURES garantirà agli Ingegneri messinesi nuova offerta di lavoro in tutta Europa”. È quanto espresso in un comunicato a firma del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Messina, Ing. Santi Trovato.