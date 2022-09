Fiocco azzurro sullo Stretto: è nato il figlio di Matilde Siracusano e Roberto Occhiuto

21 Settembre 2022 20:14

È nato nel tardo pomeriggio di oggi Tommaso, figlio di Matilde Siracusano e Roberto Occhiuto

Fiocco azzurro sullo Stretto di Messina: il deputato messinese Matilde Siracusano ha infatti partorito nel tardo pomeriggio il piccolo Tommaso Occhiuto, figlio di Roberto Presidente della Regione Calabria. Azzurro più intenso, perché Tommaso non è soltanto un bel maschietto ma è anche frutto di un amore tutto forzista.

Per Matilde Siracusano il parto a pochi giorni dalle elezioni in cui è candidata per essere confermata deputato: la giovane messinese è stata attivissima in campagna elettorale fino al giorno del parto.

”Mi sa che Tommaso si era rotto le scatole di seguirmi in campagna elettorale. Benvenuto in questo mondo, amore mio!”. Con questo messaggio il deputato Siracusano ha annunciato la nascita del figlio sui social.