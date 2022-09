Festività mariane Reggio Calabria: il 9 settembre appuntamento con il laboratorio “La Collina incantata

1 Settembre 2022 18:26

In occasione delle festività mariane di Reggio Calabria, il 9 settembre avrà luogo “La collina incantata” appuntamento dedicato ai più piccoli per imparare, attraverso il gioco, arte e storia della devozione reggina alla Madonna

Straordinario successo hanno riscosso anche quest’anno, tra giugno e luglio, i laboratori creativi per bambini “La fabbrica dell’Arte” proposti dal Museo diocesano. A conclusione del ciclo estivo, venerdì 9 settembre h 16-19, in concomitanza con le festività mariane, sarà la volta dell’appuntamento “La collina incantata”, dedicato al racconto, attraverso il gioco, di arte e storia della devozione reggina alla Madonna della Consolazione. La fascia d’età cui la proposta è rivolta è quella tra i 6 gli 11 anni.

Il Museo diocesano, grazie a un team di educatori qualificati e motivati, promuove da sempre iniziative didattiche per bambini, al fine di rendere la loro visita alle collezioni d’arte occasione per imparare in forma ludica ed attraverso la creatività. Per partecipare ai laboratori è richiesta l’iscrizione contattando il n. 3387554386.