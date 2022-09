Festività Mariane 2022: l’Archivio di Stato di Reggio Calabria organizza un’apertura straordinaria

8 Settembre 2022 13:13

L’esposizione speciale sarà organizzata per la giornata di venerdì 9 settembre

In occasione delle Festività Mariane 2022, l’Archivio di Stato di Reggio Calabria ha organizzato un’apertura straordinaria della sede dalle ore 15.30 alle ore 18.30 per la giornata di venerdì 9 settembre. Gli ospiti potranno contare su una visita guidata alla mostra “Dai «tremuoti» del 1783 al sisma del 28 dicembre 1908. Reggio Calabria tra terra e mare: lo Stradone e la Via Marina”.

La mostra è stata realizzata nell’ambito del festival “Archivissima 2022 – La Notte degli Archivi” dall’Archivio di Stato di Reggio Calabria in collaborazione con la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Calabria, con l’Archivio Storico Diocesano RC-Bova e con l’Archivio Storico del Comune di RC. E’ possibile la consultazione del materiale archivistico presso la Sala di studio dell’ASRC previa prenotazione, da inoltrare via mail al seguente indirizzo di posta elettronica:

as-rc@cultura.gov.it.

Apertura straordinaria

Venerdì 9 Settembre dalle 15.30 alle 18.30