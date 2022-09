Festa Madonna a Reggio Calabria, al Castello il “Villaggio Degustazione”: stand per panini con la salsiccia e prodotti tipici

2 Settembre 2022 17:07

Iniziata la selezione pubblica per l’assegnazione di concessione di suolo pubblico nel periodo compreso tra il 9 ed il 13 settembre 2022: tutti i dettagli di una novità per le prossime Festività Mariane a Reggio Calabria

Dopo due anni di stop a causa del Covid, Reggio Calabria è pronta a vivere la tradizionale Festa Madonna in onore della propria patrona. Dalle giostre, alle bancarelle, passando per i fuochi pirotecnici, quest’anno non mancherà davvero nulla. Anzi, ci sarà pure una particolare novità: in Piazza Castello sarà allestito il “Villaggio Degustazione” con il classico panino con la salsiccia, ma anche con tanti vini e prodotti tipici calabresi a base di bergamotto disponibili per i visitatori. A comunicarlo è il Comune che, tramite un avviso pubblicato sul sito ufficiale, ha dato il via alla selezione pubblica per l’assegnazione di concessione di suolo pubblico.

“Il Comune di Reggio Calabria – si legge nella nota ufficiale – , con il presente avviso, intende avviare una procedura per l’assegnazione di concessione di suolo pubblico presso l’area limitrofa a Piazza Castello, da adibire a “Villaggio Degustazione” (n. 23 posteggi), in occasione delle prossime Feste Patronali, in onore della Madonna della Consolazione, nel periodo compreso tra il 09 ed il 13 settembre 2022“.

Area di svolgimento ed allestimenti

Il villaggio dovrà essere allestito, a carico degli organizzatori, presso l’area limitrofa a Piazza Castello, come indicato nella planimetria (foto allegata in alto nell’articolo). Per l’allestimento dovranno essere utilizzati gazebo di colore bianco o ecrù delle dimensioni di (4 x 4) m e, comunque, uguali in tutta l’area destinata al “Villaggio”. L’organizzatore potrà essere unico oppure diverso per singola area del “Villaggio”:

Area “Food” (degustazione tradizionale panino con la salsiccia) – n. 16 postazioni;

Area “Degustazione e vendita vini” – n. 3 postazioni;

Area “Degustazione e vendita prodotti a base di bergamotto” – n. 4 postazioni.

Assegnazione della concessione

L’assegnazione della concessione delle tre aree del “Villaggio Degustazione” avverrà “a sportello valutativo”, in seguito al controllo formale delle domande e della documentazione presentata. La verifica di ammissibilità e la valutazione delle domande verrà effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Presentazione delle domande di partecipazione alla selezione

La domanda, per l’assegnazione della gestione delle tre aree del “Villaggio Degustazione”, oggetto della presente selezione, redatta secondo il modello allegato, completa di numero identificativo (ID) e data di marca da bollo da € 16,00, deve essere inviata al Comune di Reggio Calabria, al seguente indirizzo pec: protocollo@postacert.reggiocal.it, indicando nell’oggetto la dicitura “Feste Patronali 2022 – Villaggio degustazione”;

Le domande potranno essere inviate a partire alla data di pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio del Comune e, comunque, entro e non oltre il 06.09.2022, ore 12.00. Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto e saranno considerate irricevibili.