Eurobirdwatch: il 2 ottobre con la Lipu per ammirare la migrazione degli uccelli in Sila

19 Settembre 2022 21:22

Giornata dedicata al birdwatching partecipando al più grande censimento europeo degli uccelli selvatici

Si svolgerà domenica 2 ottobre, a partire dalle ore 09:00, la 30esima edizione dell’Eurobirdwatch, il più importante evento dedicato al birdwatching in programma in oltre 30 Paesi europei organizzato da BirdLife Europa con il coordinamento di BirdLife Slovacchia. Un evento speciale che cade nel centenario dalla fondazione di BirdLife International, la grande rete mondiale di associazioni per la conservazione della natura di cui Lipu è partner per l’Italia e i cui festeggiamenti sono in corso in Inghilterra, tra Londra e Cambridge, proprio in queste settimane. L’Eurobirdwatch, che occuperà l’intero primo weekend di ottobre, prevede decine di appuntamenti in tutta Italia con escursioni, giochi e gare per tutti in programma nelle oasi e riserve gestite dalla Lipu e in altre aree protette, o ad alta presenza di uccelli selvatici, come zone umide, fiumi, aree costiere, boschi e colline, scelte dagli esperti della Lipu per la presenza di uccelli selvatici. Grazie all’aiuto dei volontari e dello staff, i partecipanti all’Eurobirdwatch il 2 ottobre potranno imparare a riconoscere gli uccelli e divertirsi con il “Big day”, la gara di birdwatching che premierà i gruppi vincitori da parte della LIPU. In Sila e precisamente nel suo Parco Nazionale – ZPS “Sila Grande”, presso la Zona Speciale di Conservazione “Palude del lago di Ariamacina” si svolgeranno le attività di campo, a cura del GLC – Gruppo Locale di Conservazione “Sila” – LIPU e con il patrocinio dell’Ente Parco Nazionale della Sila.

Per Gianluca Congi – coordinatore del GLC – Sila: “Si tratta di un momento fantastico per divulgare l’importanza e il ruolo che hanno gli uccelli nell’ecosistema. Un’occasione per imparare a riconoscere diverse specie e ad avere rispetto per tutte le creature alate”. Per informazioni e per comunicare l’adesione all’evento (consigliabile ma non obbligatoria) è possibile contattare Tommaso Talarico – vice coordinatore del GLC – Sila alla seguente mail: tommasotal@hotmail.com oppure inviare un messaggio tramite la pagina facebook del GLC – LIPU Sila (www.facebook.com/glcsila/). In caso di condizioni climatiche avverse o proibitive e per tutte le informazioni del caso si consiglia di seguire le eventuali disposizioni nella predetta pagina FB del GLC-SILA. Inoltre, è raccomandato vivamente di portarsi al seguito binocolo o cannocchiale, di non parcheggiare le auto sul cotico erboso fuori dalla sede stradale e di non usare prodotti usa e getta in plastica (aderendo e condividendo le indicazioni dell’Ente parco sul #PlasticFree). “Per osservare gli uccelli è necessario far parte del silenzio”, ragion per cui il silenzio dovrà essere uno dei punti fondamentali per la partecipazione, l’osservazione e il censimento degli uccelli.