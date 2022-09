EuroBasket 2022, l’Italia batte la Gran Bretagna: adesso la Serbia di Jokic!

8 Settembre 2022 22:50

L’Italia supera la Gran Bretagna nell’ultima partita di EuroBasket 2022: gli azzurri si impongono 56-90 e aspettano la Serbia di Jokic nella prima gara a eliminazione diretta

Ultima partita del girone archiviata con una vittoria, la terza in 5 gare per gli azzurri che chiudono il proprio raggruppamento di EuroBasket 2022 al 4 posto. La classifica avulsa non sorridere ai ragazzi di coach Pozzecco che a quota 8, insieme a Croazia e Ucraina, finiscono per pescare l’ultimo pass utile per la fase eliminatoria. Ad attenderli c’è la Serbia dell’MVP NBA Nikola Jokic, un gigante dalle mani educatissime che potrebbe fare davvero male al roster azzurro, sempre sofferente contro i big man. La partita della serata ha ben poco da dire.

Dopo l’omaggio di rito per la morte della Regina Elisabetta, l’Italia sfrutta il gap di talento rispetto agli avversari e domina la gara senza mai mettere a rischio la vittoria. Sono 18 i punti di Fontecchio, 13 quelli di Datome, 11 per Melli. Contro la Serbia servirà ben altro impegno, è la prima gara da dentro o fuori.

