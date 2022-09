EuroBasket 2022, passo indietro per l’Italia: l’Ucraina vince 84-73

5 Settembre 2022 22:55

Seconda sconfitta consecutiva per l’Italia a EuroBasket 2022: l’Ucraina supera gli azzurri con il punteggio di

Tre partite, una vittoria, due sconfitte. Non inizia nel migliore dei modi il cammino dell’Italia agli Europei di Basket 2022. Se contro la Grecia di Antetokounmpo gli azzurri avevano quasi portato la gara all’overtime, questa sera contro l’Ucraina è arrivata una sonora ripassata per i ragazzi di coach Pozzecco. La fisicità del quintetto gialloblu, diverse triple mortifere segnate al momento giusto, permettono alla nazionale Est europea di imporsi per 84-73.

Sugli scudi Mykhailiuk dei Toronto Raptors (tagliato) con 23 punti, insieme ai 17 di Sanon e Tkhachenko. Ucraini imbattuti e già sicuri del passaggio del turno. Per l’Italia non bastano i 15 punti di Pollonara e il solito Fontecchio da 14 punti.