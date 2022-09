EuroBasket 2022, l’Italia reagisce: successo 81-76 sulla Croazia | CLASSIFICA

6 Settembre 2022 23:16

L’Italia torna a vincere dopo i ko con Grecia e Ucraina: gli azzurri superano 81-76 la Croazia trascinati da Fontecchio e Melli

Dopo due sconfitte consecutive contro Grecia e Ucraina, l’Italia aveva bisogno di una scossa per raddrizzare la classifica di un girone che rischiava di farsi complicata. L’avversaria non era delle più abbordabili, la Croazia dei talenti NBA Bogdanovic, Zubac, Saric che ha messo in seria difficoltà la Grecia prima di una serie di giocate divine di Antetokounmpo nel finale. Gli azzurri hanno dimostrato carattere e personalità chiudendo avanti di 8 il primo tempo, soffrendo al rientro dagli spogliatoi con un -12 di parziale, per poi riprendersi nel quarto finale fino all’81-76 con il quale si è chiusa la gara. Sugli scudi Fontecchio e Melli, 19 punti per entrambi. Alla Croazia non bastano i 27 punti di Bogdanovic.

