EuroBasket 2022, Fontecchio sfida “Zeus” Antetokounmpo: l’Italia si arrende 85-81 alla Grecia

3 Settembre 2022 23:10

L’Italia esce sconfitta a testa alta dalla seconda sfida di EuroBasket 2022: gli azzurri ko 85-81 contro la Grecia della stella NBA Giannis Antetokounmpo

Trovarsi davanti un dio greco e non aver paura. L’Italia sfida a testa alta la Grecia di Giannis “Zeus” Antetokounmpo, un lungo moderno di 2.11 cm abile su entrambi i lati del campo, devastante nel pitturato e con un tiro dall’arco in continuo miglioramento. Se i Milwaukee Bucks hanno vinto il titolo NBA nel 2021 lo devono essenzialmente a lui. Rispetto per un campione del suo calibro, ma paura per nessuno. Questo il mantra degli azzurri che, pur trovandosi a inseguire per tutta la gara, non escono mai dalla partita. Il merito è di uno straordinario Simone Fontecchio, autore di 26 punti in grado di calamitare tutti i cori “MVP! MVP” del Mediolanum Forum.

Grande prova anche di Achille Pollonara da 14 punti e 10 rimbalzi. Dall’altra parte, Antetokounmpo si può limitare, non fermare. Il greco ha raccolto 25 punti e 11 rimbalzi, in grado di fare la differenza se accoppiati ai 23 di Dorsey. Una sconfitta a testa alta per gli azzurri che si dovranno lasciare alle spalle il ko contro la squadra più forte del girone e ripartire, lunedì 5 settembre contro l’Ucraina.