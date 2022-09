Enrico Letta a Palermo: “la Sicilia merita un presidente come Chinnici. Resterò segretario Pd”

22 Settembre 2022 23:20

Elezioni Regionali Sicilia, Letta a Palermo: “merita la vittoria Caterina Chinnici e non la destra”

Chiusura di campagna elettorale per il Centro/Sinistra in Sicilia alla presenza del candidato nazionale del Pd, Enrico Letta. “Il nostro impegno è fare vincere Caterina Chinnici e darle la possibilità di cambiare questa Regione. La Sicilia ha bisogno di un cambiamento radicale, ha bisogno di competenza, di onestà, unità. Sono venuto a Palermo per dare l’impulso finale, la Sicilia merita un presidente come Chinnici e non la destra“, ha affermato il leader Dem. “Se resterò segretario del Pd? Sì, non c’è nessun dubbio sono qui e resterò qui”, rimarca Letta.

Letta a Palermo: “domani risponderemo in piazza alla destra”

“Noi risponderemo ai proclami della destra domani in piazza del Popolo: alle 18 ci sarà il popolo del centrosinistra. Il popolo del centrosinistra racconterà un’Italia diversa da quella che la destra ci ha raccontato oggi”. A dirlo il segretario nazionale del Pd Enrico Letta, a Palermo a margine di una iniziativa elettorale a sostegno della candidata del centrosinistra alla presidenza della Regione Siciliana, Caterina Chinnici.

Letta a Palermo: “A 3 giorni dal voto Meloni getta la maschera”

“Così a 3 giorni dal voto Meloni getta la maschera sul Covid. Parole agghiaccianti sul modello cinese. I vaccini e la gestione Speranza hanno salvato decine di migliaia di vite. Questa sera in un colpo solo la destra offende i nostri morti e si butta in pasto ai No-Vax“. E’ quanto afferma da Palermo Enrico Letta.

Letta a Palermo: “a destra finta moderazione”

“Rispetto a tutto quello che la destra ha detto oggi, ai proclami della destra risponderemo domani. Ci sarà il popolo del centrosinistra che racconterà un’Italia diversa, più solidale e più attenta ai diritti. Non un’Italia tracotante che è uscita da piazza del Popolo di oggi, quell’Italia perderà ed è un bene che oggi sia venuto fuori il vero volto del centrodestra tre giorni prima del voto. La finta moderazione fino ad oggi si è manifestata per quello che è, una finta, un maquillage. E questa destra tracotante la batteremo domenica”. E’ quanto ha detto Enrico Letta a Palermo.