Energia, la prima mossa di Truss: in Gb bollette congelate per due anni

9 Settembre 2022 11:40

Il risparmio per le famiglie britanniche corrisponde ad almeno 2.500 sterline su base annuale (circa 2.900 euro)

Le famiglie britanniche non pagheranno in media per le bollette energetiche nei prossimi due anni più di 2.500 sterline su base annuale (circa 2.900 euro) “mentre rimettiamo in carreggiata il mercato dell’energia”. Lo ha stabilito il neo premier, la conservatrice Liz Truss, che ha così annunciato alla Camera dei Comuni il suo maxi piano energetico per evitare il drastico rincaro dell’80% in arrivo già il primo ottobre. E’ questa la sua prima iniziativa dopo l’insediamento a Downing Street.

Il provvedimento comprende una revoca temporanea delle tasse sull’energia destinate a finanziare la transazione verso la carbon neutrality, ovvero la “green tax”. Inoltre, il piano energetico prevede anche l’istituzione di una task force di specialisti che dovrà nel frattempo rinegoziare coi gestori delle varie aziende del settore sul costo delle forniture di energia. E’ l’inizio di un progetto ambizioso che vuole rendere il Regno Unito un territorio esportatore entro il 2040.