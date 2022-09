Elisabetta Gregoraci a Pentedattilo: “io eterna romantica”

15 Settembre 2022 12:53

La modella tour della Calabria nel ruolo di testimonial degli spot della Regione e questa mattina si trova in provincia di Reggio

Elisabetta Gregoraci prosegue il proprio tour della Calabria nel ruolo di testimonial degli spot della Regione e questa mattina si trova in provincia di Reggio, precisamente nel borgo di Pentedattilo. “Stiamo facendo delle riprese molto belle, ci stiamo divertendo tantissimo e sono molto felice di questo progetto”: si tratta infatti del tema “Calabria Straordinaria”, su cui l’assessore Fausto Orsomarso si sta dedicando molto per proseguire con l’incessante lavoro di promozione del territorio. La modella ed ex moglie di Flavio Briatore quindi, dopo aver visitato in lungo e in largo le province calabresi (da Pizzo a Soverato, passando per Cosenza, la Sila e Siderno), oggi sosterà nel paese “fantasma” affacciato di fronte alla costa jonica reggina.

In realtà Pentedattilo è un borgo che si è fortemente rigenerato nel corso degli ultimi anni grazie all’impegno di tanti volontari e artigiani che hanno sistemato le particolari viuzze e creato dei servizi ad hoc per i visitatori. A catturare l’attenzione di Elisabetta Gregoraci è stata la cosiddetta “panchina dei baci”, in cui figura la romantica frase “quandu ti viu cu sti mussa a risu, mi veni na voglia mi ti baciu”, perfetta per gli scatti di fidanzatini innamorati. “Io eterna romantica”, è la foto postata su Instagram che riprende la panchina, dalla quale si può anche ammirare un panorama mozzafiato.

“Lunghe ore di sogno con panorami meravigliosi e scenari incantati per un progetto a cui, più di altri, sono particolarmente legata… questa è la mia Calabria, casa mia. Casa è quel posto che i nostri piedi possono lasciare, ma non i nostri cuori! Ringrazio tutto lo staff, la regione Calabria e tutte le meravigliose persone incontrate sul set che hanno reso possibile questo fantastico progetto. Grazie”, ha scritto infine Gregoraci tramite i propri account social.