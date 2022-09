Elezioni, Zemmour: “le mie congratulazioni a Giorgia Meloni e al popolo italiano”

26 Settembre 2022 00:40

Elezioni, Zemmour: “Meloni 4 anni fa raccoglieva il 4% dei voti. Questa sera Meloni sta per guidare l’Italia e il suo partito Fdi di diventare il primo partito del paese alla guida di una coalizione di destra”

“Tutte le mie congratulazioni a Giorgia Meloni e al popolo italiano. Un popolo orgoglioso e libero che rifiuta di morire. Come non guardare a questa vittoria come la dimostrazione che si arrivare al potere è possibile”. Ad affermarlo è Eric Zemmour, il leader del partito di ultra destra francese Reconquete commentando l’esito delle elezioni in Italia.

“Meloni 4 anni fa raccoglieva il 4% dei voti. Questa sera Meloni sta per guidare l’Italia e il suo partito Fdi di diventare il primo partito del paese alla guida di una coalizione di destra. Nonostante il loro fallimento nel 2018, Meloni e il suo giovane partito non hanno mai mollato”, conclude Zemmour.