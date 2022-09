Elezioni, Tilde Minasi al voto in centro a Reggio Calabria | FOTO

25 Settembre 2022 10:21

Elezioni, regolari le operazioni di voto in città. Le immagini dal Vittorino da Feltre dove ha votato Tilde Minasi

Ha votato pochi minuti fa nei seggi allestiti al Vittorino da Feltre, nel centro di Reggio Calabria, Tilde Minasi: l’Assessore Regionale in quota Lega è capolista proprio per la Lega al Senato e candidato del centrodestra all’uninominale. Storico assessore comunale negli anni di Scopelliti, s’è distinta per una particolare attenzione alle politiche sociali con iniziative per i più fragili che la città ricorda ancora oggi con piacere (e nostalgia).

Poi, negli ultimi anni, l’adesione al progetto politico della Lega con cui era già stata candidata al Senato alle elezioni politiche 2018. E’ entrata in Senato a fine legislatura, adesso ambisce a farlo in modo più organico e perchè no portando Reggio Calabria anche all’interno del nuovo Governo.