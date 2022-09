15 Settembre 2022 10:02

Elezioni: tensione al comizio di De Luca a Furci Siculo. Il sindaco Francilia irrompe sul palco: “non hai autorizzazione e manchi di rispetto”

Volano gli stracci tra Cateno De Luca, candidato alla presidenza della Regione Sicilia e Matteo Francilla, sindaco di Furci Siculo, cittadina in provincia di Messina, e candidato alle politiche con la Lega. Nel corso del comizio, avvenuto nella tarda serata di ieri, De Luca ha parlato di “voto utile”, spiegando i motivi per i quali Francilla “non può essere eletto”. Come una furia il primo cittadino è salito sul palco sostenendo che “la manifestazione non era autorizzata”, intimando a De Luca di “portare rispetto nei confronti dei sui concittadini”.

Giuseppe Lombardo, candidato con Cateno De Luca, ha fatto notare che era stata inviata una “pec al Comune”, facendo vedere sul proprio cellulare la notifica di invio. Dopo accuse reciproche, il comizio è ripreso regolarmente. “Uno spettacolo! Questo ho visto stanotte davanti a me! Un esercito di liberazione sceso in piazza alla luce del sole. Al sindaco Matteo Francilia che ha scelto di fare il suo abusivo ingresso sul palco senza essere stato invitato con il chiaro intento provocatorio diciamo che in politica lo scodinzolamento non porta mai al risultato sperato. Esprimo la mia personale solidarietà nei confronti del sindaco Francilia che per l’ennesima volta non potrà realizzare il suo agognato sogno: rappresentare in un parlamento qualsiasi il popolo siciliano. La Lega ha colpito ancora”, rimarca De Luca.