Elezioni, Tansi (Tesoro Calabria): “successo M5S, spazzati via certi dinosauri ma altri restano attaccati a poltrona”

27 Settembre 2022 16:10

Carlo Tansi, presidente di Tesoro Calabria, commenta i risultati delle elezioni: “proficuo il nostro appoggia ai veri vincitori in Calabria, De Raho, Scarpinato e Movimento 5 Stelle. Spazzati via certi dinosauri, ma molti restano attaccati alla poltrona per una disgustosa legge elettorale”

“A nome del movimento Tesoro Calabria, esprimo grande soddisfazione per il successo in Calabria, alle recenti elezioni, del M5S e dei due suoi principali candidati– De Raho e Scarpinato – che abbiamo appoggiato apertamente e massicciamente durante tutta la campagna elettorale. Il sostegno di Tesoro Calabria si è rivelato molto proficuo, dal momento che si è registrato un particolare successo del M5S nelle aree della regione in cui Tesoro Calabria è più radicato”. E’ quanto afferma in una nota Carlo Tansi, presidente del movimento civico indipendente Tesoro Calabria.

“Grazie a questa netta affermazione – si legge ancora – De Raho e Scarpinato sono stati eletti in Calabria insieme ad altri parlamentari che in passato si sono distinti per competenze e attenzione verso la regione, e sono stati spazzati via alcuni vecchi dinosauri della politica. Tuttavia, purtroppo, molti altri dinosauri restano ancora saldamente incollati alle poltrone in quanto, anche se non eletti, sono stati fatti rientrare dalla finestra con il cervellotico meccanismo degli “scarti”, consentito da un’orribile legge elettorale, che tutela i sistemi di potere concedendo ai loro referenti, i soliti noti, mille paracaduti per restare attaccati saldamente alle loro poltrone anche in caso di sconfitta netta. Ancora una volta Tesoro Calabria è stata parte attiva di azioni costruttive, a prescindere da ideologie e idee preconcette, nella speranza che la nostra Terra possa liberarsi dalle catene del malaffare e dell’incompetenza amministrativa e politica. Come sempre è #DallaGiustaParte”, conclude.