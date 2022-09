11 Settembre 2022 20:34

Elezioni, Tajani: “non è prevista non è realizzabile, è finita la stagione dei presidenti del Consiglio tecnici”

“Non è prevista non è realizzabile, è finita la stagione dei presidenti del Consiglio tecnici: i cittadini sono chiamati a votare e decideranno, non ci sono alternative, si tratta di decidere tra destra e sinistra”. E’ quanto ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a Mezz’ora in più.

“Calenda? Sono una costola della sinistra, non c’è possibilità di collaborare“, conclude Tajani.