Elezioni: tagliando antifrode sulle schede elettorali. Granato agli elettori: “fate attenzione”

25 Settembre 2022 16:06

Elezioni, Granato agli elettori: “nessuno se ne vada dal seggio prima di aver visto il distacco del tagliando e l’inserimento delle proprie schede”

“Quest’anno sulle schede di camera e senato ci sarà il tagliando antifrode, gli elettori non potranno inserire le schede direttamente nell’urna, ma dopo aver votato le dovranno dare al presidente che staccherà la parte in fondo alla scheda col tagliando (registrato vicino al loro nome nelle liste elettori) e le inserirà nell’urna. Gli elettori devono controllare che siano staccati i tagliandi, altrimenti in fase di spoglio la scheda che risulterà non anonimizzata, deve essere annullata”, è quanto afferma la parlamentare Bianca Laura Granato.

“Le operazioni di voto risulteranno leggermente più lunghe. Ma che nessuno se ne vada dal seggio prima di aver visto il distacco del tagliando e l’inserimento delle proprie schede”, conclude Granato.