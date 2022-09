Elezioni, l’ultimo sondaggio: boom di Fratelli d’Italia, stabile il Pd, il M5S stacca Lega e Forza Italia

9 Settembre 2022 10:44

Elezioni politiche, i sondaggi Tecnè per il Tg5: avanza Fratelli d’Italia, stabile il Pd, Forza Italia e Lega staccati dal Movimento 5 Stelle. Il Terzo Polo non sfonda

Mentre la campagna elettorale è ormai nel vivo in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, le varie società di sondaggi divulgano le ultime rilevazioni prima del “silenzio” imposto dalla legge. Il sondaggio Tecnè per la Camera dei Deputati, effettuati tra il 6 e l’8 settembre ad un totale di 14.190 persone, vede ampiamente in testa Fratelli d’Italia che stacca il Partito Democratico. Gode di buona salute il Movimento 5 Stelle, che di sicuro non replicherà il dato di anni fa, ma con Giuseppe Conte è in ripresa e stacca Lega e Forza Italia. Italia Viva e Azione, il cosiddetto Terzo Polo, non sfonda.

Tutti i dati:

Fratelli d’Italia 25,4%, Partito Democratico 21,6, M5S 12,2%, Lega 11,4, Forza Italia 10,2%, Terzo Polo 6,4%, Verdi/Sinistra 3,2, ItalExit 2,6%, +Europa 2,0%, Noi Moderati 1,3, Impegno civico 0,9%. Altri 2,8%