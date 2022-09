Elezioni Sicilia, Micciché rinuncia al Parlamento: “mi ricandido all’Ars”

2 Settembre 2022 10:59

Elezioni Regionali Sicilia, Miccichè: “non è più il tempo dei posti al sole per i settantenni è ora di fare largo alla classe dirigente di domani”

In un’intervista ad un noto giornale nazionale, il leader di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, è chiaro: “non è più il tempo dei posti al sole per i settantenni è ora di fare largo alla classe dirigente di domani. Scelgo la Sicilia, resterò a Palermo – sottolinea – non ho nessuna intenzione di andare via. Sono stato tra coloro che hanno bloccato il bis di Musumeci, adesso Schifani è il candidato di Forza Italia. Non potrei non stargli accanto”.

“Ci sono tante cose che voglio ancora fare. Mi spiace non essermi occupato di sanità, è quello che voglio fare in futuro. Stiamo studiando l’intero settore insieme con alcuni esperti. Ci sono realtà d’eccellenza, ma anche gravi carenze. Schifani lamenta le lungaggini delle liste d’attesa. Il punto è che non si usano le strutture territoriali. Serve un approccio manageriale”, rimarca. Gli esperti di cui parla Micciché sono “l’Ordine dei Medici, con le strutture, con le categorie: queste cose te le può insegnare soltanto chi le conosce bene“.