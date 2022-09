Elezioni, De Luca ammette: “ho perso, ma na non credo che i siciliani abbiano vinto”

26 Settembre 2022 17:56

Elezioni: niente da fare per Cateno De Luca, non riesce il sorpasso a Schifani ed ammette la sconfitta

Niente da fare per Cateno De Luca. L’ex sindaco di Messina non riesce a sopravanzare Renato Schifani, il quale, anche se non abbiamo dati definitivi, diventa il nuovo presidente della Regione Sicilia. Gli altri candidati sono Caterina Chinnici (Pd, +Europa, Cento Passi), Nuccio Di Paola (M5S), Gaetano Armao (Azione e Italia Viva) e Eliana Esposito (Siciliani Liberi) sono staccatissimi rispetto a De Luca e all’ex presidente del Senato.

Laconico il commento di De Luca: “io ho perso! Ma non credo che i siciliani abbiano vinto”.