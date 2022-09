Elezioni Regionali Sicilia: domani visita di De Luca a Lampedusa

19 Settembre 2022 20:44

Elezioni: sarà a Lampedusa domani, martedì 20 settembre, il candidato alla presidenza della Regione Siciliana Cateno De Luca

Sarà a Lampedusa domani, martedì 20 settembre, il candidato alla presidenza della Regione Siciliana Cateno De Luca. Dopo aver incontrato e ascoltato gli isolani delle Eolie e di Pantelleria, il leader di “Sud chiama Nord” sbarca a Lampedusa nelle Pelagie. Obiettivo del suo tour elettorale, cominciato a luglio, era quello di visitare tutti e 391 comuni siciliani. Solo l’anticipazione del voto al 25 settembre lo vedrà sfiorare questo risultato che lo vede al momento aver fatto tappa in più di 310 comuni. «Le persone sono la mia forza – ha spiegato De Luca – ho bisogno del contatto con i miei elettori, perché insaturo un rapporto diretto, basato sulla fiducia. Noi conquistiamo giorno dopo giorno il consenso dei siciliani attraverso la nostra azione, non contiamo sui voti di sistema».

De Luca partirà per il suo tour domani da Militello per essere alle 9,30 a Scordia per poi alle 11 fare tappa a Misterbianco. A Lampedusa il candidato di “Sud chiama Nord” si fermerà dalle 14,10 alle 17,55. Alle 19,30 sarà a Santa Maria di Licodia. Due i comizi che lo attendono. Il primo alle 20,30 a Biancavilla a piazza Roma e due ore dopo a Belpasso in piazza Stella Aragona.