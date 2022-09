26 Settembre 2022 01:32

Elezioni, Serracchiani: “con questa legge elettorale la destra ha la maggioranza in Parlamento, ma non ha la maggioranza nel Paese”

“Con questa legge elettorale la destra ha la maggioranza in Parlamento, ma non ha la maggioranza nel Paese”. Lo ha detto la capogruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani in conferenza stampa al Nazareno.

“E’ una serata triste per il Paese perchè riteniamo che non sia un fatto positivo la vittoria della destra“, conclude.