Elezioni, il Presidente della Repubblica Mattarella vota a Palermo fra gli applausi

25 Settembre 2022 10:32

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha votato a Palermo nella mattinata odierna accolto dagli applausi dei presenti

Domenica elettorale più intensa che mai in Sicilia: oltre al voto comune a tutte le altre Regioni riguardante le Elezioni politiche 2022, sull’isola si vota anche per eleggere il nuovo presidente di Regione. Fra i votanti, come di consueto, non è passata inosservata la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato si è presentato alle 8:45 nella scuola “Giovanni XXIII – Piazzi” a Palermo per votare presso la sezione 535. Mattarella è stato accolto da un forte applauso da parte degli scrutatori e delle persone presenti. Successivamente un piccolo fuori programma.

Il Presidente della Repubblica si è fermato, per qualche minuto, davanti alla lapide dedicata al giudice Cesare Terranova, davanti alla scuola. Un piccolo omaggio che precede la commemorazione prevista alle 09:30 in memoria del magistrato ucciso il 25 settembre 1979.