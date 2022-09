Elezioni, Saverio Gioffrè: “FdI primo partito a Palmi, grazie di cuore”

27 Settembre 2022 16:44

Saverio Gioffrè, Commissario cittadino di Palmi, ringrazia per il forte sostegno elettorale ricevuto da Fratelli d’Italia, primo partito nel comune reggino

“Un grazie di cuore a tutti i militanti e tutti i cittadini che hanno creduto. Grazie a Tutti i componenti del circolo, ai militanti e a tutti coloro che hanno compreso che era giunto finalmente il momento di voltare pagina. Fratelli d’Italia Palmi primo partito assoluto e primo partito della coalizione“. È il messaggio contenuto in un comunicato diffuso alla stampa a firma di Saverio Gioffrè, Commissario cittadino di Palmi, in merito al grande successo ottenuto da Fratelli d’Italia nel comune reggino.

“Gli ultimi mesi sono stati di lavoro intenso ma sono stati inebrianti; perché se è vero che abbiamo beneficiato della forza trainante della nostra Giorgia è altrettanto vero che dietro questo risultato c’è un grande lavoro di squadra, di discussione e interlocuzione discreta, di confronto e attività politiche tra la gente, dalla raccolta firme contro la chiusura del PPI dell’ospedale fino si banchetti di divulgazione in piazza tra la gente. – prosegue Gioffrè – Le percentuali ottenute rendono giustizia al lavoro fatto! Fratelli d’Italia a Palmi oltre il 26% ben otto punti percentuali sopra la media provinciale e regionale e perfettamente in linea con il dato nazionale. Non male! A maggior ragione se pensiamo che, fino a qualche mese fa, FDI a Palmi era un partito irrilevante. Grazie a tutti!“.