Elezioni, Salvini: “chi vota Lega sceglie il Ponte sullo Stretto di Messina”

20 Settembre 2022 10:48

A margine dell’evento legato alla campagna elettorale, tenutosi ieri a Crotone, il leader della Lega ha puntualizzato anche sulla SS 106

“Uno dei primi interventi su cui lavorare dopo 30 anni di promesse non mantenute sono le strade in Calabria: mettere meno alla statale 106 è un dovere. Ma chi sceglie la Lega sceglie lo sviluppo, sceglie il Ponte sullo Stretto di Messina”. E’ quanto ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un appuntamento elettorale che si è svolto ieri a Crotone. Per i flussi migratori, che interessano molto la Calabria in queste settimane principale terra di sbarchi, insieme alla Sicilia, “al primo Consiglio dei ministri, se vince la Lega – ha aggiunto Salvini – saranno riproposti i decreti sicurezza che hanno già funzionato e funzioneranno: si entra in Italia se si ha il permesso di entrare. Non c’è niente da inventare, il ministro l’ho fatto mi hanno mandato a processo per aver bloccato gli sbarchi e difeso i confini. Non possiamo far sbarcare anche in Calabria, oltre che in Sicilia migliaia e migliaia di clandestini ogni giorno”.

Salvini: “da Lega solo calci in culo a ‘ndrangheta”

“Dove c’è puzza di ‘ndrangheta, nella Lega, ci sono solo calci in culo. Viva la Calabria onesta e libera. Essere minacciato di morte dai mafiosi è una medaglia al valore: non mi interessa il loro voto”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a Crotone ieri, 19 settembre.