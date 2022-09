Elezioni, Salvini sfida Meloni: “servono 30 miliardi, perché tentenni?”

12 Settembre 2022 20:31

Elezioni, Salvini contro Meloni: “servono 30 miliardi, perché tentenni? Chi dice no a un intervento non conosce il proprio paese”

Matteo Salvini, leader della Lega, subito dopo il confronto tra Enrico Letta e Giorgia Meloni sul Corriere della Sera, risponde alla leader di Fratelli d’Italia: “la preoccupazione degli italiani in questo momento sono le bollette. Si devono mettere sul tavolo 30 miliardi di euro per aiutare gli italiani a pagare le bollette. Subito. Chi dice no a un intervento non conosce il proprio paese“.

“Con Giorgia vinceremo le elezioni ma non capisco perché su questo Meloni tentenni. Servono i soldi oggi, subito. Come si fa a non capire?“, conclude il capo del Carroccio.