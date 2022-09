Elezioni, Salvini: “ho parlato con Giorgia, lavoreremo insieme e a lungo”

26 Settembre 2022 12:38

Elezioni, Salvini commenta il risultato elettorale dopo la vincita del centrodestra

“Quello di ieri e’ un punto di partenza“. Cosi’ il segretario leghista Matteo Salvini apre la conferenza stampa in via Bellerio a Milano per commentare il risultato elettorale che ha visto la vincita del centrodestra.

“Puntiamo a quota 100 parlamentari della Lega al lavoro da domani, ce la giochiamo con il Pd sul secondo gruppo in generale“. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa nella sede del partito.

Elezioni, Salvini: “per 5 anni si tiri dritto senza stravolgimenti”

“Oggi è un lunedì dove dopo tanti anni c’è un Governo scelto dai cittadini, con una maggioranza chiara. Conto che per almeno 5 anni si tiri dritto senza stravolgimenti, mettendo al centro solo le cose da fare. Ieri alle 4 ho messaggiato con Giorgia, le ho fatto i complimenti, è stata brava, lavoreremo a lungo bene e insieme“. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini.

Elezioni, Salvini: “ci è costato stare al Governo Draghi”

“Ci è costato stare nel Governo Draghi? Sì che ci è costato. Se avessimo scelto di trascinare ancora per 9 mesi un Governo fermo e litigioso sarebbe stato un problema non solo per la Lega, il cui dato non mi soddisfa evidentemente, ma siamo con il 9% in un Governo in cui saremo protagonisti, prima avevamo il doppio dei voti con un Esecutivo che spesso ci viveva come fastidiosi, come comparse. Gli italiani hanno scelto la coerenza, se la Lega fa la Lega non ce n’è per nessuno e dove governiamo si vede“. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini.

Elezioni, Salvini sulla Lombardia: “squadra che vince non si cambia”

“Ho letto analisi curiose sulla Lombardia. Il centrodestra ha la maggioranza assoluta in Lombardia. Squadra che vince non si cambia“. Cosi’ il segretario leghista Matteo Salvini in conferenza stampa a Milano.

Elezioni, Salvini: “oggi sento Meloni per ragionare sul Governo”

“Con Giorgia ci sentiamo già oggi per ragionare presto e bene del prossimo Governo, io già domani quando ci saranno i dati definitivi ho convocato il Consiglio federale, valutaremo tutti i dati. Quello dell’affluenza è sconfortante a livello generale, bisogna riflettere sul minimo storico“. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini.

Elezioni, Salvini: “premiata l’opposizione e chi ha fatto cadere il Governo”

“Ho fatto convintamente il lavoro del Paese rispetto agli interessi del partito: fortuna che gli italiani hanno potuto votare perché altri 9 mesi così litigiosi… i risultati sono chiari, gli elettori hanno premiato chi è stato all’opposizione e chi ha fatto cadere il governo“. Così il leader della Lega Matteo Salvini a Milano.

Elezioni, Salvini: “prossimo anno congressi provinciali e regionali”

“Siamo l’ultimo partito con le sedi fisiche, abbiamo fato 610 congressi cittadini prima del voto, ne mancano 800: l’obiettivo entro la fine dell’anno è fare i congressi in tutte le 1400 sedi e poi l’anno prossimo fare i congressi provinciali e regionali“. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, in conferenza stampa nella sede del partito a Milano, confermando il timing previsto per il rinnovo degli organismi dirigenti del Carroccio.

Elezioni, Salvini: “andato a letto inc..to, svegliato carico a molla”

“Sono andato a letto incazzato e mi sono svegliato carico a molla, ho il doppio della voglia, dell’energia“. Cosi’ il segretario leghista Matteo Salvini.

Energia: Salvini: “decreto salva bollette urgente, il Governo non perda tempo”

L’iniziativa piu’ urgente per la Lega e’ “il decreto energia“. “Continuo a chiederlo al governo che ancora sara’ in carica per un altro mese, do il mio assenso perche’ porti alle Camere un decreto salva bollette urgente. Tutto il resto puo’ venire dopo“. Lo ha detto oggi il leader della Lega, Matteo Salvini, durante la conferenza stampa post elettorale, in corso nella sede di via Bellerio. “Il rischio catastrofe che c’e’ alle porte necessita di un intervento immediato per bloccare il costo dell’energia“, ha proseguito, spiegando che “ogni giorno che si perde e’ una fabbrica che chiude. Rischiamo un autunno catastrofico e un novembre peggiore. Perdere un mese di tempo sarebbe frustrante“, ha concluso il segretario della Lega.

Elezioni, Salvini: “chiederò un candidato di centrodestra subito”

“Chiedero’ all’inero centrodestra di individuare subito il candidato governatore del Lazio, per subito intendo questa settimana“. Cosi’ il segretario leghista Matteo Salvini.

Elezioni, Salvini: “governo uscente non compia atti contro volontà maggioranza”

“Contiamo che non ci siano atti amministrativi in questo mese in distonia con la volontà popolare: se prendesse iniziative non concordate con la nuova maggioranza che esce dalle urne…”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini. “Ci auguriamo che l’ordinaria sia solo ordinaria amministrazione, che non ci siano nomine in ordine sparso, come accaduto negli ultimi giorni. Alcune realtà pubbliche devono essere tutelate e salvaguardate perchè alcune nomine degli ultimi due anni non sono all’altezza” ha aggiunto.

Elezioni, Salvini: “stare al Governo con Draghi ci ha tolto voti”

“Stare al Governo con Draghi è stato faticoso e impegnativo, ci ha elettoralmente penalizzato“. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, durante la conferenza stampa dalla sede di Via Bellerio a Milano. Salvini ricorda: “Su richiesta di buona parte dei dirigenti” della Lega “siamo entrati al Governo Draghi, dicevano ‘Ci danno l’Autonomia”. Nel momento dell’uscita dal Governo Draghi ho fatto di testa mia perchè altri 9 mesi di Governo Draghi avrebbero fatto male all’Italia sicuramente, ma anche alla Lega“.

Elezioni, Salvini: “Giorgia è stata brava e non sono invidioso, chapeau”

“Sono arrabbiato e invidioso? No, brava Giorgia, chapeau“. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini.

Salvini sulle amministrative 2023: “intelligente election day comunali e regionali”

“Sarà un cosa intelligente fare un election day, per comunali e regionali altrimenti si rischia di andare a votare per alcune Regioni a marzo e per i Comuni ad aprile“. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini.

Elezioni, Salvini: “Moratti? Lavori per il centrodestra”

“Io ascoltero’ e condividero’ ogni mio passo con gli alleati. Letizia Moratti e’ in questo momento la vice governatrice di centrodestra in Lombardia. Ovviamente do’ per scontato che la vice governatrice di centrodestra sia a disposizione dle centrodestra, mi sembra lapalissiano“. Cosi’ il segretario leghista Matteo Salvini in conferenza stampa in via Bellerio a Milano. “Mi aspetto che ci sia sostegno in Attilio Fontana“, ha continuato.

Elezioni, Salvini: “dimettermi? Mai avuto così tanta voglia di lavorare”

“Non ho mai avuto così tanta voglia di lavorare, tanta determinazione e riconoscimento del lavoro dei militanti. Adesso ho tanti mesi davanti per pianificare il lavoro“. Così il leader della Lega Matteo Salvini a Milano.

Salvini: “non vedo i mercati in rivolta o sommovimenti geopolitici”

“Non vedo sommovimenti geopolitici, non vedo mercati in rivotla, non vedo fondi sovrani che scappano col malloppo, non vedo gente che si strappa capelli in Italia e all’estero. E’ stata una bella gioranta, anche se con la più grande astensione di sempre“. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, in conferenza stampa nella sede del partito a Milano.

Elezioni, Salvini: “fatto il possibile ma comprendo chi non ha votato”

“Potevamo fare di più? Non lo so. Sono abituato a chiudere le campagne elettorali chiedendomi: ho fatto tutto quello che potevo? Penso di sì. E anche i nostri militanti hanno dato il massimo? Sì. Quello di ieri è un punto di partenza, è stata una bella giornata di partecipazione. Ora abbiamo diversi mesi per pianificare il lavoro“. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in conferenza stampa dalla sede del Carroccio di via Bellerio. “Chi non ci ha votato ha tutta la mia comprensione, cercherò di recuperare questa stima e le occasioni non mancheranno“.

Elezioni, Salvini: “Lamorgese tra i peggiori ministri mai visti”

Lamorgese “è uno dei peggiori ministri che abbiamo mai visto, nel governo in carica sci sono persone che si meritano la pensione. Il governo ha sbagliato tante cose, abbiamo sbagliato anche noi, mi prendo oneri e onori: ora siamo pronti a governare per i prossimi 5 anni“. Così il leader della Lega Matteo Salvini a Milano.