Elezioni, Salvini: “Europa responsabile dell’aumento delle bollette”

3 Settembre 2022 18:36

Elezioni, Salvini: “l’Europa è corresponsabile di questi aumenti con politiche green ideologiche, con sanzioni alla Russia, e deve essere l’Europa a proteggere famiglie e imprese”

“L’Europa è corresponsabile di questi aumenti con politiche green ideologiche, con sanzioni alla Russia, e deve essere l’Europa a proteggere famiglie e imprese”. E’ quanto afferma Matteo Salvini a Cattolica. “L’emergenza adesso è la bolletta della luce e del gas. Tutto quello che verrà a ottobre, novembre, dicembre ha tempo per essere affrontato”, rimarca il leader del Carroccio.

“Occorre proteggere famiglie e imprese, altrimenti qua non c’è Pnrr, non c’è sviluppo, non c’è salario minimo, non c’è salario massimo”, ha concluso Salvini.