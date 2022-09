Elezioni, il ministro della Salute Roberto Speranza eletto a Napoli

26 Settembre 2022 15:06

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, è stato eletto a Napoli, città nella quale era candidato nel plurinominale come capolista del Pd

Non solo la clamorosa sconfitta di Luigi Di Maio, battuto dall’ex ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, Napoli regala un’altra particolare notizia dalla tornata elettorale del 25 settembre. Questa volta si tratta di un’elezione, quella del ministro della Salute, Roberto Speranza, candidato nel plurinominale come capolista del PD. In Campania si conferma la spaccatura nella distribuzione dei collegi uninominali alla Camera e al Senato: 11 al Movimento 5 Stelle e 10 al centrodestra.

Anche la distribuzione geografica appare alquanto netta: gli 11 uninominali vinti dal Movimento 5 Stelle sono tutti i collegi di Napoli e provincia, dove i pentastellati hanno fatto en plein, nelle altre 4 province (Avellino, Benevento, Caserta e Salerno) il centrodestra ha vinto ovunque, anche dove il M5S è il primo partito.