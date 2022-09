25 Settembre 2022 12:40

Elezioni: il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, ha votato questa mattina

Ha votato questa mattina alle 11:30 il presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto. Il presidente si è recato a Cosenza presso la Scuola Elementare “C. Alvaro”, in via E. Martorelli per esprimere la sua scelta. “Ho votato. Fatelo anche voi!“, è questo il suo post su facebook.