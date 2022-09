Elezioni: buon risultato del Movimento 5 Stelle, vince al Sud e manda a casa l’ex Di Maio

26 Settembre 2022 03:06

Elezioni: il Movimento, 5 Stelle si posiziona come terzo partito a livello nazionale, con la probabile buona affermazione in alcuni collegi uninominali del Sud

L’esito delle elezioni politiche sono ben chiare: Fratelli d’Italia e la sua leader Giorgia Meloni fanno saltare il banco e vincono nettamente le elezioni (nel Centro/Destra male la Lega). Nel Movimento 5 Stelle c’è grossa soddisfazione: grazie a Giuseppe Conte, il nuovo capo politico, il gruppo grillino ottiene un buon risultato non ripetendo, però, il boom del 2018. Il Movimento si posiziona come terzo partito a livello nazionale, con la buona affermazione in alcuni collegi uninominali del Sud, primo fra tutti quello di Napoli Fuorigrotta, dove l’ex ministro dell’Ambiente Sergio Costa sconfitto Luigi di Maio. “Tutti ci davano in picchiata e la rimonta è stata significativa: siamo la terza forza politica e quindi abbiamo una grande responsabilità”. Queste le parole dell’ex premier, Giuseppe Conte.

Conte: “Primi al Sud. Difenderemo le nostre conquiste”

“Siamo la prima forza politica al Sud e questo è un dato molto importante. Difenderemo tutte le nostre battaglie e le nostre conquiste. Non permetteremo a nessuno di smantellarle, lo dico chiaramente”. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte.

Conte: “chi tocca il Reddito di cittadinanza dovrà fare i conti non noi”

“Chi tocca il reddito troverà in noi un argine insuperabile. Chi pensa di toccare il reddito dovrà fare i conti con noi”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte.