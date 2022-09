Elezioni, Franco Recupero: “cara Lega, porta rispetto alla Calabria. Risultati tragicomici”

26 Settembre 2022 12:17

Franco Recupero commenta l’esito delle Elezioni chiedendo alla lega maggiore rispetto per la Calabria

Il centrodestra vince le Elezioni politiche 2022 trainato dallo straordinario risultato ottenuto da Giorgia Meloni e FdI. Ma a ben guardare, dalla Lega ci si aspettava qualcosa di più. Il partito guidato da Matteo Salvini ha raccolto circa il 9% dei consensi, un risultato ben al di sotto delle aspettative. In Calabria il dato si attesta intorno al 5.8%, in linea con le precedenti elezioni, seppur con una minore influenza. A Reggio Calabria diminuisce ulteriormente fino al 3.9%.

Alla luce di tali dati, è amaro il commento social di Franco Recupero, segretario per la Lega a Reggio Calabria: “cara Lega, adesso porta rispetto che devi alla Calabria facendoci fare un congresso, andiamo avanti solo per nominati o per gente che viene benedetta dallo Spirito Santo visto i risultati tragicomici che abbiamo avuto, senza aver tenuto conto dei Militanti e della base, senza aver tenuto conto dei territori e degli amministratori locali. Nomine nelle segreterie senza coinvolgere chi andava coinvolto. Si riparta dalla base per un momento di riflessione, dando voce attraverso rappresentanti votati e quindi eletti per Meritocrazia“.