Elezioni, Richetti a Taurianova: “sì al rigassificatore di Gioia Tauro”

19 Settembre 2022 19:52

Elezioni, Richetti a Taurianova al fianco dell’ex sindaco Fabio Scionti: “sì al rigassificatore di Gioia Tauro”

Tour in Calabria per il Sen. Matteo Richetti, presidente nazionale di Azione, per sostenere i candidati e incontrare simpatizzanti ed elettori in vista del voto di domenica 25 settembre. Il fondatore di Azione assieme al leader Carlo Calenda, è stato a Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, per due incontri, a sostegno di segretario regionale di Azione, capolista in Calabria al Senato ed ex primo cittadino.

Matteo Richetti, durante l’iniziativa, ha detto: “sulle bollette servono soluzioni immediate, non si può più aspettare, così come diciamo sì al rigassificatore di Gioia Tauro e Piombino”.