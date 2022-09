Elezioni, Riccardo Nencini a Palermo per sostenere Bobo Craxi: “c’è bisogno di energie riformiste”

22 Settembre 2022 18:16

Elezioni: tavola rotonda oggi presso il centro culturale “Xinergie” a Palermo con Riccardo Nencini

Tavola rotonda oggi presso il centro culturale “Xinergie” a Palermo con Riccardo Nencini, presidente della Commissione permanente “Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport” del Senato, Bobo Craxi, candidato all’uninominale Palermo 2 per il centrosinistra e alcuni operatori della cultura. Durante l’incontro, Nencini e Craxi si sono confrontati con i diversi operatori culturali ascoltando le problematiche legate a questo vasto settore. “È un piacere ricevere il sostegno dell’amico e compagno Riccardo Nencini – ha dichiarato Bobo Craxi a margine dell’evento – A Palermo c’è un grande dinamismo culturale, in particolare giovanile, il problema più grande è la sua valorizzazione e la farraginosità dell’amministrazione. Ci sono esperienze straordinarie che stanno togliendo i ragazzi dalla strada anche nei quartieri difficili”.

E in merito alle elezioni imminenti: “Mancano poche ore al voto di domenica 25 settembre – ha detto Nencini – io sono felicemente a Palermo per sostenere un amico come Bobo. C’è bisogno di energie riformiste al servizio di una splendida città come questa”.