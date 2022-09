Elezioni, Renzi: “Letta porta voti alla destra”

6 Settembre 2022 20:10

Elezioni, Renzi: “l’unico che sta facendo campagna elettorale a tempo pieno per la destra si chiama Enrico Letta”

“L’unico che sta facendo campagna elettorale a tempo pieno per la destra si chiama Enrico Letta”. E’ quanto afferma il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha commentato l’appello al voto utile di Enrico Letta, segretario del Pd. “Letta ha cominciato chiedendo di aumentare le tasse, ha proseguito attaccando noi, ha restituito alla vita il Movimento 5 Stelle e come se non bastasse le sta sbagliando tutte – ha aggiunto – dicendo che non è per il Jobs act, cioè per il lavoro, ma per il reddito di cittadinanza”.

“L’unico modo per fermare la cavalcata della destra è, in queste elezioni, che Enrico Letta smetta di far campagna elettorale per loro – ha concluso -. Dal nostro punto di vista dico che il voto ad Azione e Italia Viva e l’unico voto utile di queste elezioni”.