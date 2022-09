Elezioni regionali Sicilia, gli ultimi sondaggi: avanti Schifani, Chinnici insegue, De Luca non sfonda | DATI

6 Settembre 2022 10:05

Elezioni regionali Sicilia, i sondaggi: avanti Schifani, Chinnici insegue, De Luca non sfonda. La rilevazione è stata effettuata dell’istituto di ricerca Tecnè per il Tg5

Motori accesi al massimo per i vari partiti in vista delle elezioni politiche e per le regionali in Sicilia del prossimo 25 settembre. Sull’Isola è aspra la “battaglia” tra Renato Schifani, Cateno De Luca e Caterina Chinnici per determinare il successore di Nello Musumeci alla guida della Regione. Interessanti i dati emersi dal sondaggio di Tecnè per il Tg5 dove risultano astenuti ed incerti il 52% degli intervistati.

Il sondaggio dà avanti Renato Schifani del Centro/Destra, con una forbice tra il 37% e il 41%, seguito da Caterina Chinnici del Centro/Sinistra, attestata tra il 25% e il 29%. Cateno De Luca, leader di “Sud chiama Nord”, tra il 13% ed il 17%; Nuccio di Paola del M5S tra l’11% e il 15% e Gaetano Armao del Terzo polo, tra il 3% e 5%. Altri candidati tra il 2% e 4%.