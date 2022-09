Elezioni Regionali Sicilia: rilascio tessere elettorali e carte d’identità elettroniche

8 Settembre 2022 10:42

In aggiunta alle postazioni di lavoro dell’Ufficio Elettorale a Palazzo Zanca a Messina, piano terra, è possibile ottenere il rilascio delle tessere elettorali, oltre che nei consueti orari di apertura al pubblico, anche nelle giornate di venerdì 23 e sabato 24 settembre 2022, dalle ore 9 alle 18, e nella giornata di voto, domenica 25 settembre, dalle 7 alle 23, presso le seguenti sedi circoscrizionali:

I Circoscrizione – Vico Petraro, 6 – Tremestieri

II Circoscrizione – Palazzo Servizi – Stadio San Filippo

III Circoscrizione – Plesso scolastico “La Pira” Camaro S. Paolo

IV Circoscrizione – Via dei Mille is. 88 n. 257

V Circoscrizione – Via Nicola Petrina, 2 – Villa Lina

VI Circoscrizione Ufficio Staccato – Via Lago grande Ganzirri.

Per evitare di concentrare le richieste nei giorni della votazione, gli elettori sono invitati a verificare per tempo se siano in possesso della tessera elettorale e se la stessa sia utilizzabile per la presenza di spazi ove attestare l’avvenuto esercizio del diritto di voto.

Nei giorni e orari sopra indicati è possibile ottenere il rilascio delle carte d’identità, oltre che presso l’Ufficio carte d’identità a Palazzo Zanca, anche nelle seguenti sedi circoscrizionali:

I Circoscrizione – Vico Petraro, 6 – Tremestieri

II Circoscrizione – Palazzo Servizi – Stadio San Filippo

V Circoscrizione – Via Nicola Petrina, 2 – Villa Lina

VI Circoscrizione Ufficio Staccato – Via Lago grande Ganzirri.

Si ritiene utile ricordare che gli elettori, per essere ammessi a votare, devono esibire la carta d’identità o altro documento d’identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché munito di fotografia e che, ai fini dell’identificazione, è valida anche la ricevuta della carta d’identità elettronica (circolare Ministero dell’Interno n. 2 del 14/02/2018).