Elezioni Regionali Sicilia: prosegue la campagna elettorale di Eliana Esposito

15 Settembre 2022 09:05

Eliana Esposito, candidata alla Presidenza della Regione Siciliana per Siciliani Liberi, il 13 settembre, ha incontrato gli agrigentini ad Aragona e a Campobello di Licata

Con la convinzione che questo sistema potrà essere cambiato, Eliana Esposito, candidata alla Presidenza della Regione Siciliana per Siciliani Liberi, il 13 settembre, ha incontrato gli agrigentini ad Aragona e a Campobello di Licata. Nella sua tappa agrigentina Eliana Esposito ha esposto il programma di Siciliani Liberi il cui punto di fondamentale importanza è la trasformazione della Sicilia in ZESI, Zona Economica Speciale Integrale, con riduzione dell’IVA al 10%, il dimezzamento del prezzo della benzina, la riappropriazione delle risorse finanziarie, l’introduzione di una moneta complementare. Tra i numerosi presenti anche Ciro Lomonte, segretario nazionale di Siciliani Liberi, e Marco Lo Dico candidato nel listino per la Provincia di Agrigento.

I prossimi appuntamenti prevedono: oggi 15 settembre, alle 9:30 a Palermo la conferenza stampa Rai TGR; alle 11:30 (anche in streaming sul web) l’incontro con Coldiretti; alle 12:30, sempre a Palermo, il forum Ansa.