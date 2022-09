Elezioni Regionali Sicilia: prosegue il tour di Cateno De Luca

2 Settembre 2022 10:00

Una giornata ricca di appuntamenti anche quella di oggi per il candidato alla presidenza della Regione Siciliana Cateno De Luca, che ieri sera ha fatto incetta di selfie e abbracci a Trapani, dove il leader di “Sud chiama Nord” è stato positivamente travolto da una calorosa accoglienza. Se ieri la giornata è trascorsa visitando Castelvetrano, Marsala, Mazara del Vallo per concludersi a Trapani dove ha tenuto il comizio finale, stamattina il candidato alla presidenza della Regione Siciliana Cateno De Luca è a Favignana.

Dalle 10 sosterà nell’isola delle Egadi per incontrare i cittadini e illustrare il proprio programma di governo per poi spostarsi alle 11.30 a Trapani dove incontrerà la stampa al bar Caffè Stati. Nel pomeriggio tappa alle 16 a Trappeto. De Luca farà poi capolino a Capaci dove è atteso per le 17,30 e un’ora più tardi si sposterà a Ficarazzi. La giornata di incontri si chiuderà alle 21,30 a Palermo dove il leader di “Sud chiama Nord” Cateno De Luca terrà un comizio a piazza Massimo.