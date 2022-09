Elezioni Regionali Sicilia: gli appuntamenti di domani di Cateno De Luca

18 Settembre 2022 16:50

Elezioni Regionali Sicilia, si preannuncia un lunedì intenso quello del candidato alla presidenza della Regione Siciliana Cateno De Luca

Si preannuncia un lunedì intenso quello del candidato alla presidenza della Regione Siciliana Cateno De Luca. Diversi gli incontri che lo vedranno impegnato l’intera mattina a Palermo. Qui alle 10 è atteso dai componenti di Astra, associazione Trasporti, presso università Lumsa. Alle 11,30 appuntamento con i rappresentanti di Confartigianato Sicilia e alle 13 sarà disponibile a interfacciarsi con imprenditori e professionisti all’Hotel Mercure. Nel pomeriggio alle 16 a Catania doppio confronto con Confindustria e Ance.

Alle 18,30 sarà ad Avola in piazza Umberto I, alle 20 a Palazzolo Acreide a piazza del Popolo, un’ora dopo a Francofonte in piazza Dante. A Ramacca alle 22 in piazza Umberto I si terrà il comizio a chiusura della giornata.