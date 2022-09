Elezioni Regionali Sicilia, gli exit poll: Schifani avanti, segue De Luca | DATI

25 Settembre 2022 23:11

Elezioni Regionali Sicilia: i primi gli exit poll. I dati reali da domani alle 14:00, StrettoWeb seguirà in diretta tutte le varie fasi

Concluse le operazioni di voto per le elezioni regionali in Sicilia ed è già arrivato il momento dei primi exit poll. Per gli exit poll di Opinio-Rai, Renato Schifani sarebbe avanti con una percentuale che va da 37 al 41%, Cateno De Luca (Sicilia Vera), tra il 24 e il 28%. Segue la candidata di Pd-Cento Passi, Caterina Chinnici tra il 15,5 e il 19,5%, quindi il candidato del M5S Nuccio Di Paola con una percentuale tra il 13 e il 17%. Gli altri due candidati (Gaetano Armao e Eliana Esposito) si attesterebbero dall’1,5 al 3,5%.

Alle 19:00 a Messina, con il 47,08% non è soltanto la città con la più alta affluenza di Calabria e Sicilia, ma anche quella con l’affluenza più alta di tutto il Sud, evidentemente trainata dalla candidatura alla Presidenza dell’ex Sindaco Peloritano Cateno De Luca. In Sicilia l’affluenza alle urne per le Regionali alle 19 è del 41,9%, in netto aumento rispetto al 36,37% della stessa ora di cinque anni fa.