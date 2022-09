21 Settembre 2022 09:32

Elezioni Regionali Sicilia, Eliana Esposito firma un patto con i siciliani: “garantire i diritti costituzionali”

“Se dovessi essere eletta Presidente della Regione Siciliana, mi impegno sin dal primo giorno di insediamento a fare quanto in mio potere per l’attuazione integrale dello Statuto e a pretendere che alla Sicilia e ai Siciliani vengano garantiti tutti i diritti costituzionali previsti da esso e fino ad ora negati con la complicità della classe politica e dirigente che ha occupato indegnamente gli scranni istituzionali”. Comincia così il documento che Eliana Esposito, candidata alla Presidenza della Regione Siciliana per “Siciliani Liberi”, ha voluto redigere e firmare ieri. L’aspirante Presidente indipendentista ha voluto mettere nero su bianco per essere quanto più chiara possibile. “Molti politici hanno promesso a parole l’attuazione dello Statuto, salvo poi, una volta andati al potere, rimangiarsi tutto quanto precedentemente detto; verba volant, scripta manent: ho voluto che le mie promesse – che innanzitutto faccio a me stessa – restassero indelebilmente scritte”.

Nel documento, tra i vari punti, la riattivazione dell’Alta Corte, l’istituzione di un’Agenzia delle Entrate siciliana per far rimanere le tasse dei siciliani in Sicilia, l’impegno a essere presente ad ogni Consiglio dei Ministri che si terrà a Roma per le questioni che riguardano la Sicilia, la lotta alla Mafia. Il documento è stato redatto in tre lingue: italiano, siciliano e inglese. Particolare attenzione pone la Esposito verso tutti quei siciliani, anche di seconda e terza generazione, emigrati in altri Paesi: “Il loro amore per la Sicilia è immenso: molti siciliani che vivono in Sicilia avrebbero davvero tanto da imparare da loro!” afferma la Esposito. Oggi alle 17,30 parteciperà ad Altofonte, presso il salone dell’ex Collegio di Maria, a un convegno dal titolo “Comuni siciliani: fuori dalla crisi”.