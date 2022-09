Elezioni Regionali Sicilia, Di Paola (M5S): “Pd in picchiata, il voto utile siamo noi”

6 Settembre 2022 17:04

Presentati oggi a Catania i candidati alle elezioni regionali e nazionali. Il candidato presidente: “Squadra forte, preparata e motivata farà ottimo risultato”

“Il Pd in calo verticale, Schifani, a destra, in molti non lo voteranno, De Luca è un bluff. il voto utile per la Sicilia, siamo noi, non c’è dubbio”. Lo ha affermato oggi Nuccio Di Paola, candidato presidente delle Regione, nel corso della presentazione dei candidati del Catanese alle elezioni regionali e politiche. “Si tratta – ha detto il candidato presidente – di ex sindaci, deputati e senatori uscenti, consiglieri ed ex consiglieri comunali, avvocati, e professionisti che stanno girando la Sicilia per spiegare ai siciliani perché barrare il simbolo del Movimento il 25 settembre. Sono orgoglioso di loro -ha detto – è una lista forte, fatta di gente in gamba, motivatissima, che ha sempre lavorato nel territorio, darà sicuramente un grandissimo contributo e raccoglierà tante soddisfazioni. Chi gira per le città e per i paesi racconta di una crescita costante del Movimento e di un Pd inesistente. Il deserto di Villa Filippina, alla presenza di Letta e Chinnici e Barbagallo, del resto è più che eloquente. Non c’è dubbio che siamo noi il voto utile per sbarrare la strada a Schifani, che non piace nemmeno a destra. I siciliani si stanno riconoscendo sempre più nel nostro programma e nella nostra agenda sociale, che non è certo quella Draghi”.